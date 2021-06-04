Kodek’ten Telekom Müdürü’ne kutlama
Çorum’da geçtiğimiz aylarda göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, ilimize geçen ay atanan ve görevine başlayan Türk Telekom İl Müdürü Mustafa Töre’yi ziyaret etti.
Güncel 04.06.2021, 19:18
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Çorum’da yaklaşık 4 yıl boyunca Türk Telekom İl Müdürlüğü görevini yürüten ve Mayıs ayında emekliye ayrılan Veysel Akçıl’ın yerine atanan ve görevine başlayan Türk Telekom İl Müdürü Töre’yi makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, görevinde başarı dileklerini iletti.
Türk Telekom Müdürü Mustafa Töre de nazik ziyareti için Milli Eğitim Müdürü Kodek’e teşekkür etti.
(Nurdan AKBAŞ)
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