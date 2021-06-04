Kodek’ten Telekom Müdürü’ne kutlama

Çorum’da yaklaşık 4 yıl boyunca Türk Telekom İl Müdürlüğü görevini yürüten ve Mayıs ayında emekliye ayrılan Veysel Akçıl’ın yerine atanan ve görevine başlayan Türk Telekom İl Müdürü Töre’yi makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, görevinde başarı dileklerini iletti.

Türk Telekom Müdürü Mustafa Töre de nazik ziyareti için Milli Eğitim Müdürü Kodek’e teşekkür etti.

(Nurdan AKBAŞ)

