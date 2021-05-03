Kodek’ten Sungurlu ve Mecitözü ziyareti

Milli Eğitim Müdürü Kodek son olarak Sungurlu ve Mecitözü’nde de incelemelerde bulundu.

İlk olarak Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kodek daha sonra Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu, Sungurlu Anadolu Lisesi, Şehit İlhan Çaylan Anaokulu, İsmetpaşa Ortaokulu, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Kodek, sosyal mesafe kuralları kapsamında düzenlenen sınıflarında ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve ders etkinliklerine de katıldı. Kodek, ayrıca Sungurlu Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerlerle kurslarda yaptıkları faaliyetleri yerinde incelemiş oldu. Okul ve kurum ziyaretlerini tamamlayan Abdullah Kodek, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile de makamında bir araya gelerek ilçe ziyaretini tamamladı.



İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek daha sonra ilçe ziyaretlerine Mecitözü’nde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Öğretmen Evi, Cumhuriyet İlkokulu, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek devam etti.

Okul ve kurumlarda incelemelerde bulunan Abdullah Kodek, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okullardaki fiziki imkânların iyileştirilmesi ve amaçlara uygun altyapı desteğinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmaları yerinde gören Abdullah Kodek, Mecitözü ilçesinde güçlendirme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet İlkokulu’nda da incelemelerde bulundu.

Abdullah Kodek ayrıca Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı’nı da ziyaret ederek, ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.



(Haber Merkezi)

