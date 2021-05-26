Kodek’ten özel okullara ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Kodek son olarak ilimiz merkezindeki özel okulları da ziyaret etti. Özel öğretim okul ziyaretleri kapsamında beraberinde Özel Öğretim Birimi Şube Müdürü Tahir Demir ile birlikte TED Koleji, Ada Koleji ve Bahçeşehir Koleji’ne giden Abdullah Kodek burada öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Okulların eğitim - öğretim durumu ve faaliyetler hakkında bilgiler alarak sınıfları gezen Kodek, anaokulu ve DYK kurslarına katılan öğrenciler ile bir süre sohbet ederek yaptığı çeşitli etkinlere de eşlik etti. Kodek, gelecek hedefleri konusunda onlarla sohbet ederek uzaktan ve yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar konusunda da bilgilendirme yaptı.



(Uğur GÖRKEM)

