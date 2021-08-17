Kodek’ten okullarda inceleme

Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, ilçe ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, ilçe ziyaretlerinde ilimizdeki okulların Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında fiziki imkânların iyileştirilmesi ve belirlenen amaçlara uygun altyapı desteğinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Abdullah Kodek ve beraberindeki heyet son olarak ilimiz Osmancık ilçesinde depreme karşı güçlendirme çalışmaları tamamlanan İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Kodek, ilçe ziyareti sırasında İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek idarecilerle buluştu. Kodek burada yeni eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunarak, çalışmalarından dolayı okul idarecilerine teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

