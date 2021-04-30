Kodek’ten ilçelere ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Kodek, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve İskilip’te incelemede bulundu. Kodek, okul ziyaretleri kapsamında ilk durağı Türkler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Burada Mobil EBA Destek aracından faydalanan öğrencilerle biraraya geldi.



İl Müdürü Kodek ziyaretlerinin devamında Dodurga, Oğuzlar ve Laçin’de bulunan okul ve kurumlara giderek incelemelerde bulundu. Kodek buna göre Dodurga'da Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal İlkokulu, Oğuzlar’da Oğuzlar İlkokulu, Oğuzlar Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Laçin’de ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul idarecilerinden okulların mevcut durumu, hijyen kuralları, yüz yüze ve uzaktan eğitim ile yürütülen projeler hakkında bilgi alan İl Müdürü Abdullah Kodek öğretmen ve idarecilere çalışmalarında başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, daha sonra ise İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen evi, Akşemseddin Anadolu Lisesi, Misakı Milli İlkokulu, İskilip Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu ile İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulunarak çalışmalar ve okulların genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Misak-ı Milli Eğitim Tarihi Müzesi’ni de gezen Kodek, salgının sona ermesi ve sağlıklı günlere ulaşıp okulların tamamının yüz yüze eğitime açılması temennisinde bulunarak ilçeden ayrıldı.



(Haber Merkezi)

