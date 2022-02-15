Kodek’ten Bayat ve Uğurludağ ziyareti
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek yerinde inceleme ve tespitte bulunmak üzere Uğurludağ ve Bayat ilçelerini ziyaret etti.
Uğurludağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezi, Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, Uğurludağ Ortaokulu ve Uğurludağ Eskiçeltek İlkokulunda incelemelerde bulunan Kodek, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk döneminin genel bir değerlendirmesini yaptı.
Kodek, Uğurludağ’ın ardından Bayat ilçesinde Şehit Yakup Kozan İmam Hatip Lisesi, Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu ile Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Öğrencilerin derslerine katılarak eğitim öğretim ile ilgili dilek ve önerilerini dinleyen Kodek, öğretmenlere teşekkür ederek, 2021-2022 eğitim yılı ikinci dönemin sağlıklı ve başarılı olması temennisinde bulundu.
(Haber Merkezi)
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