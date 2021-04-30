Kodek’ten Alaca ve Boğazkale ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okul ve kurumlarda incelemelerde bulunmak üzere Alaca ve Boğazkale ilçelerini ziyaret etti.



İlk ziyaretini Alaca'ya gerçekleştiren Kodek, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü, Hayme Ana Anaokulu, Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi ve Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret programının ikinci durağında Boğazkale’ye geçen Kodek, burada Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Boğazkale Ortaokulu, Boğazkale İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

(Haber Merkezi)

