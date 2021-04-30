Kodek’ten Akşemseddin Anadolu Lisesi ziyareti

Pandemi süreci ve sonrasında eğitim-öğretimde yapılacak faaliyetleri değerlendirmek amacıyla İskilip’te bir dizi ziyaret ve incelemede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Akşemseddin Anadolu Lisesi ve pansiyonunu da ziyaret etti.

Ziyaret esnasında yüz yüze eğitime devam eden 12. sınıfların derslerine giren Kodek, öğrencilerle sohbet etti. 12. sınıfların bu sene zorlu bir sınav sürecinden geçeceklerini belirterek, çalışmalarını aksatmadan devam ettirmelerini söyleyen Kodek, öğrencilerin pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

(Haber Merkezi)

