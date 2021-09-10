Kodek’in okul ziyaretleri devam

Okullarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik faaliyetlerin sürekli denetlendiğini, aksayan yönlerin tespit edilerek yeni tedbirler alındığını aktaran Kodek, “Okullarımızda çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için tüm tedbirleri bakanlığımızın belirlediği kıstaslar ölçüsünde aldık. Güvenli ve sağlıklı yüz yüze eğitim öğretim dönemi geçirmek için tüm eğitimcilerimizden, velilerimizden ve öğrencilerimizden bireysel olarak da gerekli tedbirleri eksiksiz almalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte hareket edersek salgın sürecini sağlıkla atlatabiliriz” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

