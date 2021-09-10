Kodek’in okul ziyaretleri devam
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çorum’daki okul ziyaretlerine devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dumlupınar İlkokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Bozbağa Köyü İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.
Güncel 10.09.2021, 20:00
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Okullarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik faaliyetlerin sürekli denetlendiğini, aksayan yönlerin tespit edilerek yeni tedbirler alındığını aktaran Kodek, “Okullarımızda çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için tüm tedbirleri bakanlığımızın belirlediği kıstaslar ölçüsünde aldık. Güvenli ve sağlıklı yüz yüze eğitim öğretim dönemi geçirmek için tüm eğitimcilerimizden, velilerimizden ve öğrencilerimizden bireysel olarak da gerekli tedbirleri eksiksiz almalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte hareket edersek salgın sürecini sağlıkla atlatabiliriz” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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