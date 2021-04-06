Kodek’e ziyaretçi akını sürüyor

Yakup Sarı’nın Milli Eğitim Bakanlığı emrine atanmasının ardından yerine atanan Abdullah Kodek, 22 Mart’ta ilimize gelerek yeni görevine başlamıştı.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü iken Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Kodek, geçen hafta ilimiz merkezinde görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ile ilçe milli eğitim müdürleri ile biraraya gelerek eğitimde 2023 vizyonu hedefleri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalar, ders dışı eğitim faaliyetleri ve yeni tip koronavirüs pandemisi kapsamında okullarda alınan hijyen tedbirleri başta olmak üzere bir çok konuda değerlendirmelerde bulunulmuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek göreve başladığı günden beri de ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Buna göre Abdullah Kodek’i makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Fatih Taşabatlıgil, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, YEPAŞ Elektrik Dairesi Müdürü Ahmet Cankat Dalaman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Haşim Eğer, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım, Çorum Alperen Ocakları İl Başkanı Eyüp ay ve yönetimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Eğitim İş Sendikası İl Başkanı Selim Bozkurt ve yönetimi, Otizm Derneği Başkanı Emine Çelen, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilcisi Ahmet Ölçer ve yönetimi, Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakcı yeni görevinden dolayı kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Kodek ayrıca TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü Sevgin Kurtuluş, TED Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Nevzat Işık, Lise Müdürü Duran Bolat, ilimiz merkez Anadolu Lisesi Müdürleri, ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz ile yönetimi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü dönem arkadaşları, İlimiz Merkez İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi Müdürleri, Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi Müdürleri, HEM idareci ve öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, Amasya Muhacirler Derneği Başkanı Kahraman Palan ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Basketbol Akademi Bedensel Engelliler Takımı Başkanı Ahmet Faruk Özen ve yönetimi, Çorum Dizsan Otomotiv Genel Müdürü Abdullah Çoban, Bilim Sanat Merkezi idareci ve öğretmenlerini de ağırladı.



(Volkan SINAYUÇ)