Kodek’e yoğun ziyaretçi trafiği 

Yakup Sarı’nın Milli Eğitim Bakanlığı emrine atanmasının ardından yerine atanan Abdullah Kodek, 22 Mart’ta ilimize gelerek yeni görevine başlamıştı.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü iken Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Kodek, ilimiz merkezinde görev yapan okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul müdürleri ile biraraya geldi. Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul müdürleri Milli Eğitim Müdürü Kodek’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.



Ziyarette 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalar, ders dışı eğitim faaliyetleri ve yeni tip koronavirüs pandemisi kapsamında okullarda alınan hijyen tedbirleri başta olmak üzere bir çok konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek ziyarette okul müdürlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



ZİYARET TRAFİĞİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Özlük Kadro Daire Başkanı Halil Şekercioğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar ve beraberindeki sendika yöneticileri; Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ve beraberindeki heyet; Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ve beraberindeki heyet Çorum TÜRKAV Şube Başkanı İlyas Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri, emekli Maarif Müfettişleri ve Çorum PTT BaşMüdürü Ziya Başıaçık da İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ayrı ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)

