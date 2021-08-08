Kodek’e özel hediye

Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Öğretmenleri ve ailelerinin de eşlik ettiği ziyarette öğrenciler okulun Üç boyutlu Sanatsal Atölye dersinde yaptıkları Hitit Çift Başlı Kartal polyesterini İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hediye için teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılarının devamı temennisinde bulundu.

(Gülbahar TAŞ)

