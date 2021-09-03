Kodek, uyum haftasının son gününde öğrencilerle buluştu

Ulukavak Anaokulu, Albayrak İlkokulu ve Hürriyet İlkokulu’nu ziyaret ederek, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin heyecanlarına ortak olan Kodek, öğretmen ve öğrencilerden sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 6 Eylül’de tüm öğrencileri okullarına kavuşturacaklarını belirterek, sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

