Kodek Ortaköy’ü ziyaret etti

Eğitim çalışmaları kapsamında Ortaköy'de bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ortaköy Belediye Başkan Vekili Yusuf Özdemir Can'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Daha sonra Ortaköy Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret eden Kodek, usta öğretici ve kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları inceledi.

Ortaköy’de 100. Yıl İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu-Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya gelen Kodek, öğrencilerle yakından ilgilenerek bolca sohbet etti.

“Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” kapsamında yer alan Aşdavul Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu ve Ortaokulu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kodek, okul yönetiminden bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

