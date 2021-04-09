Kodek, okulları tanımayı Sürdürüyor

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı sırada geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı emrine atanan Yakup Sarı’nın yerine Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Abdullah Kodek okul ziyaretlerine devam ediyor.

Abdullah Kodek son olarak ilimiz merkezindeki okullarda sürdürülen yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek için Ziya Gökalp İlkokulu, Mevlana İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, İnönü Anadolu Lisesi ile Buhara Evler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu’na giderek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okullardaki yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili idareciler ve öğretmenlerden bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Kodek, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek etkinliklere de katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Kodek, idareci, öğretmen ve öğrencileri salgın tedbirlerine karşı göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.



(Volkan SINAYUÇ)

