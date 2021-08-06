Kodek okulları inceledi 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Çorum Merkez Eti Anadolu Lisesi bahçesinde ve Bahçelievler İlkokulu bahçesinde yapımı devam eden ek okul inşaatlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Abdullah Kodek, Eti Anadolu Lisesi ve Bahçelievler İlkokulu ek okul binalarını incelemeleri sırasında yetkililerden inşaatlar hakkında bilgi aldı.



(Süleyman ERDEN)

