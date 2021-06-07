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Kodek, okul inşaatlarını inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum’da yapımı süren okul inşaatlarını yerinde inceledi.

Güncel 07.06.2021, 23:57
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Kodek, okul inşaatlarını inceledi

Millî Eğitim Müdürü Kodek beraberinde İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi Şube Müdürü Müslim Kılıç ile birlikte inşaatları devam eden 24 derslikli Eti Anadolu Lisesi ve 20 derslikli Bahçelievler İlkokulu'nu ziyaret etti.
Eti Anadolu Lisesi ile Bahçelievler İlkokulu’nun yüklenici firma yetkililerinden inşaatlar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Kodek çalışmalarda başarı dileklerini de iletti.


(Haber Merkezi)
 

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