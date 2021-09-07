Kodek, öğrencilerin sevincine ortak oldu

Çorum'da ilk ders gününde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de öğrencilerin heyecanlarına ortak olmak amacıyla onları sınıflarında ziyaret etti.

Büyükdüvenci İlkokulu-Ortaokulu, Değirmendere Kardelen Akkuş İlkokulu, Kuruçay İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Çorum Yumurta İlkokulu öğrencileriyle buluşan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, onlarla sohbet ederek koronavirüs pandemisinde uyulması gereken salgın tedbirlerini hatırlattı.

Abdullah Kodek okul ziyaretlerinde idareci ve öğretmenlerle ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kodek; “İlimizdeki bütün okullara hijyen ürünleri ve temizlik malzemesi dağıtıldı, ihtiyaç duyulan okulların çevre düzenlemesi ve temizliği başta olmak üzere birçok çalışma yürütüldü. Öğrencisi olmayan okulların hiçbir anlamı yok. Okullarımıza ruh veren, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız ve gençlerimizdir. Yüz yüze eğitimin yerini tutan hiçbir faaliyet türü yok. Bu yüzden öğretmen, idareci, veli ve öğrencisi olmasa bile her vatandaşımızın çocuklarımızın gelecekleri adına büyük sorumlulukları var. Salgın adına yapılması gerekenleri yapmak ve uyulması gereken tüm kurallara hep birlikte uyalım. Öğrencilerimizi okullarından mahrum bırakmayalım” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

