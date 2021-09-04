Kodek, öğrencileri yalnız bırakmadı

Yüzyüze eğitimin başladığı, Çiğdem Anaokulu, Buharaevler Anaokulu, İsmail Kakaç İlkokulu, Bekir Aksoy İlkokulu ve Adnan Menderes İlkokulu’nu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Kodek, “uyum haftası” sürecinde okullara ilk defa gelen okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. Okullarda öğrenci ve veliler ile sohbet eden Kodek, öğrencilerin okula attıkları küçük adımlarında onlara başarılı bir eğitim öğretim hayatı geçirmesini dilerken, velilerin de bu eşsiz mutluluğu paylaştığını ifade etti.



Okula kavuşmanın verdiği mutlulukla yüzleri gülümseyen minik öğrencilerin ilk derslerine eşlik eden Abdullah Kodek, ilk defa yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sınıflarında ve okul bahçesinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için salgın tedbirlerini yerinde inceleyerek okul idarecilerinden bilgi aldı.

Abdullah Kodek, ayrıca Vali Yardımcısı Tamer Orhan ile beraber Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret ederek mesleki çalışma programına katılan öğretmenler ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, okul idarecilerine ve öğretmenlere yaptıkları gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, okul sıralarına kavuşan minik öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir eğitim - öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

