Kodek, Kargı’da okulları inceledi 

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ilçede ilk olarak Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar'ı ve Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç ve personel ile bir araya geldi.

Çorum’da eğitim alanındaki çalışmalar hakkında da bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, ardından Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar ile Kargı'da LGS'de dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti.

Milli Eğitim Müdürü Kodek, Kargı Halk Eğitimi Merkezi’ni de ziyaret ederek, kursiyer ve usta öğreticilerin yapmış oldukları çalışmaları inceledi. Abdullah Kodek, ayrıca Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi, bakım-onarım ve güçlendirme çalışmaları devam eden Atatürk İlkokulu, Kargı Fen Lisesi, Kargı 125. Yıl Anaokulu, Kargı İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, ziyaretleri sırasında okulların fiziki durumlarını yerinde incelemek amacıyla sınıf, laboratuvar, yemekhane, kantin ve okul bahçesi gibi bölümlerini tek tek gezerek okul müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kodek, “Telafide Ben de Varım” programı etkinliklerine de katıldı. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Kodek, onların etkinliklerine eşlik etti. Abdullah Kodek, okul müdürleri ve öğretmenlerden program kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde de bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, yaz tatili olmasına karşın özveriyle gelecek yılın hazırlığını yaparak bilgilerini diri tutmayı hedefleyen öğretmen ve öğrencilerden duyduğu memnuniyeti belirtirken çalışmalarında başarılar diledi.



(Süleyman ERDEN)

