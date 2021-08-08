Kodek ile dergi röportajı yaptılar

Milli Eğitim Müdürü Kodek, Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmenleri ve beraberindeki Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Beyaz Ay Derneği Çorum Şube Başkanı Aile Hekimi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları’nı makamında ağırladı.

Heyet ziyarette ilimizde özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanacak dergi için Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile bir röportaj yaptı. Heyet ayrıca ziyarette Kodek’e çeşitli hediyeler de takdim etti.

(Özlem KOŞA)

