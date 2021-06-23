Kodek, HEM müdürleri ile değerlendirme yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başkanlığında, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yıl Sonu Halk Eğitim Merkezi Müdürleri Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılan toplantıda, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, okuma yazma kursları, salgın sürecindeki çalışmalar ve diğer çeşitli kurslardaki faaliyetler görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, nitelikli insan ve güçlü toplum için halkımıza ulaşmamız gerektiğini belirterek, bilgi ve ilim kimde ise gücün o toplumda olduğunu, bu yüzden hayat boyu öğrenme olarak halkımıza bilgiyi her alanda kolayca ulaştırmamız gerektiğini söyledi.

Abdullah Kodek, halkımıza sağladıkları katkılardan dolayı halk eğitimi merkezi müdürlerine teşekkür ederek, yapılacak tüm çalışmalarda başarılar diledi.

(Uğur GÖRKEM)

