Kodek, eğitim yatırımlarını protokol üyelerine anlattı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan değerlendirme ve istişare toplantısında Çorum il genelinde yapılan ve yapılması planlanan eğitim yatırımları ile ilgili istişare yapılarak bilgi alışverişinde bulunuldu. Geçtiğimiz aylarda Çorum İl Müdürlüğü görevine atanan Abdullah Kodek, il genelinde yapılan milli eğitim yatırımlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar katıldı.

(Uğur GÖRKEM)

