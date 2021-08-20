Kodek, Bayat’ta okulları inceledi

İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ilçe ziyaretleri kapsamında Bayat’ı ziyaret etti.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum’un Bayat ilçesi ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde karşılandı. Bir süre burada dinlenerek ilçedeki eğitimin durumu ile ilgili bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Kodek, Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitimi Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerleri ve usta öğretici eşliğinde kurslarda yapmış oldukları el sanatları ürünlerini yerinde inceleyerek ürünler hakkında bilgi alan Kodek; “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek etkinliklerine katılan Kodek, okul müdürleri ve öğretmenlerle de “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü'yü de ziyaret ederek okulların genel durumu ile yeni eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlık çalışmaları hakkında birlikte istişarede bulundu.

Abdullah Kodek, ziyaretinde duyduğu memnuniyeti belirtirken yaz tatili olmasına karşın özveriyle eğitim öğretim hazırlığı yapan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

