“Koçum benim” projesi tanıtıldı

Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Koçum Benim Projesi” tanıtım toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılık açısından risk altında olan çocukların korunmasına yönelik olarak uygulanan ve “Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2019 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı” tarafından desteklenen projenin tanıtım toplantısına, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda katılımcılara proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı. (Haber Merkezi)