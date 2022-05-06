Koçtaş AHL Park AVM’de
AHL Park AVM’de şimdi de Koçtaş mağazası hizmete girdi. 1’inci katta yer alan Koçtaş, birbirinden farklı ürünleriyle AHL Park Avm’nin misafirlerini bekliyor.
Her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan AHL Park AVM, en popüler markaları çatısı altında toplayarak, hizmet alanını genişletmeye devam ediyor.
Faaliyete geçtiği günden bu yana yüzlerce markayı bünyesine katan AHL Park AVM, yeniliklere öncülük olmaya ve ziyaretçilerine verdiği hizmetleri artırmaya devam ediyor. Birçok yeniliğe ev sahipliği yapan AHL Park AVM, en yeni mağaza ve restoranları da konuklarının hizmetine sunuyor.
Bu kapsamda Çorum ve çevre bölgelerden ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan AHL Park AVM, misafirlere daha kaliteli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak adına Koçtaş mağazasının açılışını gerçekleştirdi. AVM’nin 1’inci katında yer alan mağaza, dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili ürünlerinden mutfak, banyo ve seramiğe, bahçe mobilyalarından aydınlatma ürünlerine, genç odasından boyaya, halıdan parkeye kadar çok farklı ürün seçeneği sunuyor.
(Haber Merkezi)
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