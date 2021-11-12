Koçhisar’ın % 97’si tamamlandı

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’le isale hattı üzerindeki terfi istasyonları gezen Başkan Aşgın, hattın % 97’lik kısmının tamamlandığını vurguladı. Terfi istasyonlarına kadar olan bölümde su testlerinin yapıldığını ifade eden Başkan Aşgın, çalışmanın bir an evvel tamamlanıp hizmete girmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizdi.

Projenin bir an evvel tamamlanarak Koçhisar Barajı’ndan Çorum’a içme suyu gelmesi için projeyi yakından takip eden Başkan Aşgın, Çorum’un son yılların en kurak mevsimini yaşamasına rağmen yaptıkları çalışmalar ve aldıkları önlemlerle içmesuyu sıkıntısı yaşatmadıklarının altını çizdi.



TERFİ İSTASYONLARI DEVREYE ALINDI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar Barajı’ndan Çorum’a içmesuyu gelmesi için büyük öneme haiz terfi istasyonlarının devreye alındığını söyledi. Koçhisar’ın suyunun terfi istasyonlarına kadar ulaştığı müjdesini veren Başkan Aşgın, “Koçhisar İsale Hattı Projemiz, seçim dönemi sözünü verdiğimiz önemli projelerimiz arasında idi. Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde titizlikte durduk. Projemizin hayata geçmesine çok az kaldı.” diye konuştu.

14 YENİ SU KUYUSU DEVREYE ALINDI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son yıllarda yağış azlığı nedeniyle içme suyu kaynaklarının da azaldığını, ancak yeni açtıkları su kuyularıyla Çorum halkına içme suyu sıkıntısı yaşatmadıklarını söyledi.

İçme suyu temin ettikleri barajlardaki su seviyesinin iyice düştüğün dile getiren Başkan Aşgın, “Hatap Barajı’nda su tamamen bitti. Artık Hatap’tan su alamıyoruz. Çomar Barajı’ndaki seviye oldukça düştü. Yeni açtığımız ve devreye soktuğumuz 14 yeni içme suyu kuyusundan su temin edioyoruz. Çorum’umuza su sıkıntısı yaşatmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, içme suyu konusunda gösterdikleri büyük gayretleri nedeniyle Su İşleri Müdürlüğü yöneticileri ve personeline teşekkür etti.