“Koçhisar’dan suyu Eylül’de alacağız” 

Çalışmaları Belediye olarak çok sıkı takip ettiklerini kaydeden Aşgın, “Yüklenici firma da burada gerçekten güzel iş çıkartıyor. 53 km uzunluğunda olan hattımızın bugüne kadar 32 km’lik kısmı tamamlandı. İş gerçekleşmesi olarak da yüzde 70’i tamamlandı. Geriye kalan 21 km’lik kısmın bir an önce tamamlanması için kamulaştırma yapılması gerekiyordu. Bu da sürecin uzamasına sebep olacaktı. Koçhisar İsale Hattı için çıkan acil kamulaştırma kararı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimize yapılan tüm yatırımlarda olduğu gibi burada da tam desteğini gördük. Resmi Gazete’de yayınlanan Koçhisar İshale Hattı için acil kamulaştırma kararı ile süreç daha da hızlanacak ve Eylül ayı sonlarında şehrimiz Koçhisar’dan gelen su ile buluşacak” dedi.

Kamulaştırma probleminin Koçhisar’da süreci uzatacakken Cumhurbaşkanı tarafından acil kamulaştırma kararı verilmesinin kritik noktada çok güzel bir karar olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, Koçhisar İshale Hattı için çıkartılan acil kamulaştırma kararı için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

