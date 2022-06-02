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Koçhisar’dan Çorum’a 1,6 milyon ton su alındı

Kuraklıktan en çok etkilenen illerden Çorum'da, Aralık 2021'de tamamlanan 53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı ile 1 milyon 600 bin metreküp içme suyu taşındığı bildirildi.

Güncel 02.06.2022, 20:11
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Koçhisar’dan Çorum’a 1,6 milyon ton su alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Koçhisar İsale Hattı'nın 17 Aralık 2021'de arıtma tesisine su vermeye başladığını hatırlattı.

Projenin bileşenlerinin tamamlanmasıyla il merkezinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Akca, “İnşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Çorum Koçhisar 2. Kısım İçme Suyu İsale Hattı ile Çorum Alaca Koçhisar Barajı'ndan alınacak yıllık 12,12 milyon metreküp su, 53 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisine iletilmektedir. 17 Aralık 2021'den bugüne kadar Çorum il merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza 1 milyon 600 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilmiştir. Çorum ilimize ve Çorumlu hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Suyun, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil ettiğini, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin de ana girdilerinden olduğunu vurgulayan Akca, suyun ulaştığını her alanda zincirleme reaksiyona sebep olduğunu kaydetti.
Suyun sektörel hareketliliği tetiklediğine dikkati çeken Akca, şunları kaydetti:
“Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.” (AA)
 

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