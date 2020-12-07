Koçhisar sulamasında 2. kısım ihaleye çıkıyor

Çorum’un en büyük sulama projesi olan 118 bin 350 dekar arazide kapalı sistem sulama yapacak şekilde projelendirilen Alaca Koçhisar Barajı Sulama Projesi’nin ikinci kısım (pompajlı) ihale ilanına çıktığını açıklayan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, ihalenin 11 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını belirterek, “Alacalı çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olarak da görev yapan Milletvekili Ceylan, Çorum tarımına katkı sağlayacak yatırımlar ve çiftçiyi rahatlatacak önemli konularda katkı sağlamayı sürdürüyor.

Çorum’a kazandırılacak her yatırımla yakından ilgilenen Ceylan’ın yaptığı girişimler neticesinde Alaca Koçhisar Barajı sulama projesinin 2. kısmı da ihaleye çıkıyor. Milletvekili Ceylan, yaptığı açıklamada, Çorum’da sulu tarıma geçiş konusunda önemli yatırımlardan biri olan Koçhisar Barajı sulama projesinin 11 Ocak’ta ihaleye çıkacak ikinci kısmı ile 42 bin 670 dekar arazinin sulanacağını bildirdi.

“Çorum’un sanayiden sonra en önemli sektörün tarım olduğunu her zaman ifade ettik” diyen Ceylan, “Alaca tarımına çok ciddi bir katkı sağlayacak olan bu projenin ihale edilmesi ve bir an evvel Alacalı tarımsal işletmeler ve geçimini topraktan sağlayan hemşerilerimiz ile çiftçilerimizin hizmetine açılması en büyük emelimizdir. Alaca’da sulanabilir arazilere olan ihtiyaç halkımıza hizmet edebilmek adına bizi sulama projelerine ve sulanabilir arazi çabasına yönlendirmiştir. Bunu ilk kısım ile Alaca ovasının yarısını sulu tarımla buluşturduk. Bugün hedefimizde 2. Kısım vardı bunun da ihale tarihi belli oldu. 2. Kısım projesinin de tamamlanarak 118 bin 350 dekar araziyi suyla buluşturmuş olacağız. Buda Alaca tarımına önemli bir yatırımımız olacak” diye konuştu.

Bilindiği üzere daha önce 1. Kısım sulama projesi gerçekleştirilmiş ve tarım arazilerinin bir kısmı sulu tarıma geçmişti. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte tarım arazilerindeki verimde doğal olarak 2,3 katına çıkmıştı. DSİ, 2. Kısım ihale tarihini de belirledi. 11.01.2021 tarihinde 2. Kısım (pompajlı) Koçhisar Barajı sulama Projesi’nin ihalesi gerçekleştirilecek. Daha önce 1. Kısım olan 75 bin 680 dekar arazi cezibeli olarak sulanıyordu. 11.01.2021 tarihinde yapılacak olan ihale ile 1. Kısım sulamanın sayaçları da takılmış olacak.

VERİM ARTACAK

42 bin 670 dekar arazi sulayacak olan Koçhisar Sulaması 2. kısmın Alacalı çiftçilere büyük katkı sağlayacağını aktaran Milletvekili Ceylan, “Çorum’un en büyük tarım arazileri arasında bulunan Alaca ilçemizin tarım arazileri 2. Kısım ile birlikte tamamen sulu tarıma geçmiş olacak. Tarım arazilerinin veriminin arttırılması adına önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Alacalı çiftçilerimizin merakla beklediği 2. Kısım ihalesinin müjdesini buradan vermek istiyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize ve Alacamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ŞALTU’DAN TEŞEKKÜR

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ise, Koçhisar Barajı sulamasının Alaca için büyük önem arz ettiğini, katkılarından dolayı başta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatçı, İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan’a, DSİ yetkililerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)