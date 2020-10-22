“Koçhisar sulama projesi tamamlandı”

Öte yandan 42.670 dekar alanı sulayacak olan Koçhisar sulaması 2. kısmın ise ihale aşamasında olduğunu kaydeden Diri, projenin 2022 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Tımarlı sulamasında hakkında da bilgi veren Diri, 2015 yılında başlayan ve Çankırı ile Çorum illerini kapsayan projenin şu anda yüzde 63’ünün tamamlandığını belirterek, projenin 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanacağını söyledi.

(Haber Merkezi)