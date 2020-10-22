Flaş HaberBarajda kadın cesedi bulundu
“Koçhisar sulama projesi tamamlandı”
DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, 108 milyon lira bedelli Koçhisar sulama projesinin tamamlandığını açıkladı. 2014’de başlayan çalışmaların bu yıl Temmuz ayında tamamlandığını ve şu anda geçici kabul aşamasında olduğunu söyleyen Diri, 75.680 dekar arazinin sulamaya açıldığını söyledi.
Güncel 22.10.2020, 22:55
11
Öte yandan 42.670 dekar alanı sulayacak olan Koçhisar sulaması 2. kısmın ise ihale aşamasında olduğunu kaydeden Diri, projenin 2022 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.
Tımarlı sulamasında hakkında da bilgi veren Diri, 2015 yılında başlayan ve Çankırı ile Çorum illerini kapsayan projenin şu anda yüzde 63’ünün tamamlandığını belirterek, projenin 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanacağını söyledi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
açık
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:16