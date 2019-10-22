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Koçhisar isale hattının ihalesine 23 firma katıldı

Alaca Koçhisar Barajı isale hattının ihalesi, önceki gün DSİ Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Keşif bedeli yaklaşık 120 milyon lira olan isale hattına, 23 firmanın teklif verdiği ve değerlendirme sürecinin başladığı öğrenildi.

Koçhisar isale hattının ihalesine 23 firma katıldı

Alaca Koçhisar Barajı isale hattının ihalesi, önceki gün DSİ Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Keşif bedeli yaklaşık 120 milyon lira olan isale hattına, 23 firmanın teklif verdiği ve değerlendirme sürecinin başladığı öğrenildi.

22 Ekim 2019 Salı 21:40
Koçhisar isale hattının ihalesine 23 firma katıldı

Yapılacak isale hattının uzunluğu 52 kilometre olacak. Ayrıca ihale edilecek arıtma tesisinin maliyeti de 19 milyon lira olarak hesaplanıyor. Toplam 166 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Koçhisar’dan, Çorum’a yıllık 12 milyon metreküp su gelecek.

Çorum’un içme ve kullanma suyu ihtiyacına uzun vadeli çözüm getirecek bu projeyle, Yenihayat ve Hatap barajlarının dolmasına fırsat sağlanmış olacak. Kente içmesuyu sağlayan barajların doluluk oranı bu yıl iyi, ancak üst üste iki yıl kuraklık yaşandığında susuzluk tehlikesi baş gösteriyor. (Haber Merkezi)

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