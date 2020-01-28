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Koçhisar isale hattına su deposu ile başlıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar Barajı isale hattı projesine su deposu yapımı ile başlanacağını ve Belediye’nin borcunun proje kapsamında 83 milyon TL arttığını söyledi.

Koçhisar isale hattına su deposu ile başlıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar Barajı isale hattı projesine su deposu yapımı ile başlanacağını ve Belediye’nin borcunun proje kapsamında 83 milyon TL arttığını söyledi.

28 Ocak 2020 Salı 00:03
Koçhisar isale hattına su deposu ile başlıyor

Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısı sonrasında Koçhisar Barajı isale hattı ile ilgili üyelere bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Koçhisar Barajı isale hattının yapılmış olması şehrimiz için büyük bir kazanımdır. Çünkü susuz hiçbir şey olmuyor. Suyun şehre sorunsuz, yeterli düzeyde gelmesi, bunun da sürdürülebilir olması ve uzun yıllara sari olması gerçekten çok önemlidir” dedi.

Bu kapsamda 9 Ocak 2020 tarihinde yapılan Koçhisar Barajı isale hattının ihalesinin sonuçlandığını, ihaleyi 83 milyon 600 bin TL ile kazanan firma ile DSİ arasında sözleşme yapıldığını ve firma yetkililerinin 22 Ocak’ta ilimize gelerek yer teslimini aldığını da duyuran Başkan Aşgın, şu an sürecin başladığını duyurdu.

Süreç kapsamında kenti ilgilendiren başka bir konunun da Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ve bu mahalle ile o civardaki diğer mahallelerde su yetersizliğinde dolayı yaşanan mağduriyetlerin de bu proje ile giderileceğini belirten Aşgın, “Şimdi eski su deposunun olduğu yerde 3 bin metreküplük bir depo yapılma kararı vardı. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerde öncelikle bu deponun inşaatı ile başlayalım dedik. Böylece Bahçelievler ve civarındaki mahallelerdeki su sıkıntısını gidermiş oluruz dedik. Bu talebimiz de kabul edildi. İsale hattı projesi depo yapımı ile başlayacaktır.

Koçhisar Barajı isale hattı nedeniyle Belediye olarak 83 milyon TL daha borçlanmış oluyoruz. Geçmişte yapılan Yenihayat Barajı için borcumuz olan 143 milyon TL’yi ödedik, ödüyoruz. Bu borç İller Bankası payından aylık 1 milyon, 1.2 milyon TL gibi hakkedişimizin yüzde 10’u oranında kesiliyor. Biz bu borcu da öderiz. Önemli olan Koçhisar Barajı’nın suyunun Çorum’a gelmiş olmasıdır” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, ilk etapta 1 milyon TL ödenek sağlanan Koçhisar Barajı İsale hattının 540 günde tamamlanabilmesi için ödeneğinin artırılmasının önemine de değinerek “Bu noktada projeye kaynak bulmak için tüm milletvekillerin ve kamuoyunun desteğine ihtiyacımız olabilir. Projenin bitmesi için sürecin iyi takip edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 28.01.2020 00:17
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