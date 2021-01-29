Koçhisar içme suyu projesi için 35 milyonluk ödenek

Çorum TSO Konferans Salonu’nda Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında düzenlenen 2021 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında DSİ’nin yatırımları hakkında bilgi veren Diri, Koçhisar’daki çalışmaların yüzde 38’inin tamamlandığını belirterek, “Bu işi bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de Yenihayat ve Hatap’ta su seviyesinin kritik seviyede olduğunu dile getirerek, “Çorum’un içme suyu sorununun çözümü bu projenin bitmesine bağlı” dedi.

“TIMARLI’DA 60 BİN DEKAR ARAZİ SULANMIŞ OLACAK”

DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, Tımarlı Sulama Projesi’nde geçen yıl 62 milyon liranın harcandığını kaydederek, bu sene Mayıs ayına kadar 3 bin hektarlık bir arazinin daha suyla kavuşacağını söyledi. 2021 yılı için 45 milyon liralık ödenek geldiğini belirten Diri, “Mümkün olduğunda hızlı ilerliyoruz ve 3 bin hektarlık araziyi daha eklemeyi planlıyoruz” dedi. Diri, 2022 yılı itibariyle toplamda 60 bin dekarlık arazinin suyla buluşacağını söyledi.

(Haber Merkezi)