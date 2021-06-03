Koçhisar Barajı isale hattı Eylül ayında tamamlanacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan 52 kilometre uzunluğundaki Koçhisar Baraj isale hattında müteahhit firma tarafından çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Çorum'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı belirtilen isale hattının daha önce öngörüldüğü gibi bu yıl içerisinde tamamlanabilmesi için ödeneğe ihtiyaç duyuldu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın üzerinde titizlikle durduğu konuyu iletmesinin ardından girişimlere başlayan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile görüştü.



AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da yer aldığı görüşmede Kaya Yıldız’a isale hattının Çorum için önemini bir kez daha anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, müteahhit firmanın işi tamamlayabilmesi için gerekli ödeneğin sağlanmasını talep etti. Milletvekili Ceylan’ın bu talebi olumlu karşılandı ve isale hattının bitirilmesi için gerekli olan ödeneğin çıkarılacağı bildirildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum için hayati öneme sahip bu büyük projeyi şehre kazandırıyor olmalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’un su sıkıntısını uzun yıllar boyunca çözecek projenin bu yıl içerisinde bitirilecek olmasından dolayı başta MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Aşgın, müteahhit firmanın gerekli ödeneğin sağlanmasıyla birlikte isale hattını Eylül ayı sonuna kadar bitirebileceğini ve Ekim ayında da Koçhisar suyunun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Belediye arıtma Tesislerine akıtılacağını kaydetti.



(Haber Merkezi)