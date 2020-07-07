Kocatüfek mezarı başında anıldı

“1969 Yılındaki Alpagut İşçi Yönetimini Selamlıyoruz” başlığı altında yapılan etkinlikler kapsamında işçi lideri sendikacı Mehmet Kocatüfek Ulumezar’daki mezarı başında anıldı.

Kocatüfek’in yakınlarının da katıldığı programda konuşan Mehmet Kocatüfek’in oğlu Merter Kocatüfek, ailesi olarak mezarın yenilenmesini istediklerini bunu yaparken de ailenin bir araya gelmesini de planladıklarını belirterek, Emek ve Demokrasi Platformunun Mehmet Kocatüfek’in işçi dostu olduğunu belirterek programda yer almak istediğini belirttiğini kaydetti.

Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Muharrem Özünel ise Mehmet Kocatüfek’in hayatında önemli bir sayfa olan Alpagut olayından söz etti.

Çorum’un, Türkiye işçi sınıfı tarihine damga vurmuş kentlerden birisi olduğunu dile getiren Özünel, Emek ve demokrasi isteyenlerin bir görevinin de yaşanacak emek mücadelesine ışık tutmak olduğunu, bu nedenle “Alpagut Olayı” olarak bilinen mücadelenin işçi sınıfı tarafından unutulmaması gerektiğini dile getirdi. (Haber Merkezi)