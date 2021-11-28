Kocası ve 4 çocuğunu bırakıp kaçan kadını Esra Erol buldu

Duran Şimşek isimli bir şahıs, ilimiz Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Kırköy’den 4 çocuğunu bırakıp 3 yaşındaki bir kız çocuğuyla birlikte kaybolan eşi Sevda Şimşek’in bulunması için ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programına katıldı.

Esra Erol’da programı tarafından Antalya Finike’de bulunan Sevda Şimşek, önce telefonda canlı yayına katıldı. Ardından da stüdyoda 20 yıllık eşi ve ağabeyi ile yüzleşti.

Duran Şimşek, eşinin Hasan Teke tarafından zorla tutulduğunu iddia ederken, Sevda Şimşek ise, Duran Şimşek’ten evlenmeden önce nişanlandığı İbrahim Teke’yi sosyal medyadan aradığını, ancak İbrahim Teke’yi bulamayınca, Hasan Teke ile tanıyabileceği düşüncesiyle görüşmeye başladığını anlattı.

Esra Erol’un sorularını yanıtlayan 5 çocuk annesi Sevda Şimşek, Hasan Teke isimli şahısla, sosyal medya hesabından tanıştığını ve bir aydır tanıdığını söyledi. Sevda Şimşek, yüzünü bil görmediği Hasan Teke’ye kaçtığını dile getirdi.

Kendisi ile görüştüklerini ve Antalya Finike’den araçla gelerek kendisini köyden aldıklarını anlatan Sevda Şimşek, bir aydır da Hasan Teke isimli şahsın evinde kaldığını söyleyerek boşanmak istediğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

