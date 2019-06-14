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“Kocaçay üzerine gölet tarıma katkı sağlayacak”

İl Genel Meclisi Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi, ilimiz İskilip sınırları içerisinden geçen ve Kargı’nın Hacıhamza Köyü’nden Kızılırmak’a dökülen Kocaçay üzerine gölet yapılmasının tarımsal üretime olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.

“Kocaçay üzerine gölet tarıma katkı sağlayacak”

İl Genel Meclisi Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi, ilimiz İskilip sınırları içerisinden geçen ve Kargı’nın Hacıhamza Köyü’nden Kızılırmak’a dökülen Kocaçay üzerine gölet yapılmasının tarımsal üretime olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 00:53
“Kocaçay üzerine gölet tarıma katkı sağlayacak”

İl Genel Meclisi Haziran ayı 4. Toplantısında Kocaçay ile ilgili geçen ay verilen önerge uyarınca ARGE Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Arif Çamiçi tarafından üyelerin bilgisine sunuldu.

İskilip sınırları içinde akmakta olan Kocaçay yatağı güzergahının üzerinde yaz mevsiminde bağ bahçe işlerinde sulamada kullanılmak üzere uygun gölet alanlarının tespit edilmesi ile ilgili ARGE Komisyonu olarak toplandıklarını söyleyen Çamiçi hazırladıkları raporu okudu. Çamiçi, “ARGE Komisyonu yaptığı çalışmalarda elde ettiği bilgilere göre, Çorum ilimiz İskilip ilçemizin kuzey batısına düşmekte olan Kocaçay 50 km’lik uzunluğunda Kargı ilçemiz Hacıhamza Köyünden Kızılırmak sularına karışmaktadır. Kocaçay yılın 8 ayını sulak olarak geçirmekte, mevsim normallerine göre 4 ayı kurak geçmektedir. 8 aylık su akıntısı gölet yapılması halinde Yağkocaçay – Çomu – Harun -Çetmi köylerinin yaklaşık 20 bin dönüm arazi sulanır konumuna getirdiği gibi büyük ölçüde sulama su sorunu fiilen ortadan kalkmış olacaktır.

Kocaçay üzerinde dört noktada gölet yapımı müsait mevkilerin olduğu komisyonumuz kanaatine varmış olup uzman çalışma ekibi ile etütleri yapılması gerekmektedir. Yukarıda adı geçen köylerin tarım alanında istisdama ve ekonomiye katkı sağlama açısından son derece verimli topraklardan katma değer sağlanacağı görülmektedir. Göletin yapılması halinde ulaşım inşaat sahasında çok rahat çalışma ortamı bulunmaktadır. Köylerin bahçe bitkileri çilek, fasulye, şeker pancarı gibi bitkileri üretmeleri yapılması talep edilirken göletle ilimiz ekonomisine katkı sağlanması gözlemlenmiştir” dedi.

ARGE Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi adı geçen köylerin muhtarlarının ortaklaşa olarak İl Özel İdaresi ya da Devlet Su İşleri’ne başvuru yaparak Kocaçay üzerine gölet yapımında girişimde bulunmasını da istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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