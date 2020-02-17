Koca: “8.844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak”

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Fahrettin Koca; “KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Açıklamada, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bu personelin alınacağını dile getiren Bakan Koca, bu kapsamda 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacağını, adayların tercihlerini 20 Şubat’a kadar yapmaları gerektiği de dile getirildi.

(AA)