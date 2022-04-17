Son Dakika

“KOBİ’lerin kredi talepleri kaynak yetersizliği nedeniyle karşılanamıyor”

DEVA Partisi Çorum İl Teşkilatı Ekonomi İşleri ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanı Alaattin Eşme, Kredi Garanti Fonu kefaletli toplam 60 milyar liralık kredi paketinin KOBİ’lerde hayal kırıklığı yarattığını savundu. 

Güncel 17.04.2022, 17:37
23
“KOBİ’lerin kredi talepleri kaynak yetersizliği nedeniyle karşılanamıyor”

Alaattin Eşme, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Geçtiğimiz aylarda piyasanın beklediği  Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi paketi, yatırım ve ihracat için 25’er milyar, işletme harcamaları içinse 10 milyar olmak üzere toplamda 60 milyar olarak açıklandı ve 22 Şubat’ta da başvurular başladı. 
Ancak geçen sürede gördük ki, yine umulan fayda sağlanamadı. 
TÜRKİYE’DE KOBİ SAYISI 3.2 MİLYON 
Türkiye genelinde 2020 yılı rakamlarına göre 3.2 milyon KOBİ bulunuyor ve toplam ciroları da 5.8 trilyon liraya ulaşıyor. İşletmelere nefes aldıracak denilerek lanse edilen ve büyük bir umutla beklenen KGF paketi maalesef Türkiye’deki KOBİ’lerin 2020 yılı cirosunun sadece %1’ine tekabül ediyor. Finansman ihtiyacı duyan pek çok firma, beklediği ekonomik desteği bulamadı. Bankaların bu dönemde, kredi kullandırmada daha temkinli davrandığını görüyoruz. Enflasyonun, politika faizlerinin yaklaşık 4 katından fazla oranda seyredişi, bankaların kredi arzındaki iştahsızlığını anlatıyor. 
FİNANSMAN İHTİYACI FAZLA, KAYNAK AZ
Geri ödemedeki ve kredi kullandırmadaki bazı olumsuzluklara rağmen krediye ihtiyaç duyan KOBİ bankaya başvurduğunda, bankanın limit sorunu ile karşılaşıyor. KGF’den yanıt alınamadığı söyleniyor. Sınırlı sayıda ve miktarda kredi kullandırılabileceği ifade ediliyor.
Açıklanan paketin tutarı, piyasa şartlarına göre düşük kaldı. Yani kaynak az, ama firmaların ihtiyacı fazla. 
35 BANKANIN 9.646 ŞUBESİ VAR 
Türkiye genelinde 35 mevduat bankasının 9.646 şubesi bulunuyor. Toplamdaki 60 milyar destek şubelere dağıtıldığında bir şubeye ortalama 6 milyon düşüyor. Dolayısıyla binlerve müşterisi bulunan şube, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar müşteriye cevap verebiliyor. 
Artan maliyetler ve Mart 2022 dönemi için açıklanan %61,14 yıllık enflasyon rakamı iş dünyasının sermayesini eriterek yok olma seviyesine getirdi. 
Piyasanın bu dönemde daha fazla finansman desteğine ihtiyacı var. KGF destekli kredi paketinin tutarı ciddi biçimde artırılarak şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor.” (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
hafif yağmur
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@