“KOBİ’lerin kredi talepleri kaynak yetersizliği nedeniyle karşılanamıyor”

Alaattin Eşme, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçtiğimiz aylarda piyasanın beklediği Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi paketi, yatırım ve ihracat için 25’er milyar, işletme harcamaları içinse 10 milyar olmak üzere toplamda 60 milyar olarak açıklandı ve 22 Şubat’ta da başvurular başladı.

Ancak geçen sürede gördük ki, yine umulan fayda sağlanamadı.

TÜRKİYE’DE KOBİ SAYISI 3.2 MİLYON

Türkiye genelinde 2020 yılı rakamlarına göre 3.2 milyon KOBİ bulunuyor ve toplam ciroları da 5.8 trilyon liraya ulaşıyor. İşletmelere nefes aldıracak denilerek lanse edilen ve büyük bir umutla beklenen KGF paketi maalesef Türkiye’deki KOBİ’lerin 2020 yılı cirosunun sadece %1’ine tekabül ediyor. Finansman ihtiyacı duyan pek çok firma, beklediği ekonomik desteği bulamadı. Bankaların bu dönemde, kredi kullandırmada daha temkinli davrandığını görüyoruz. Enflasyonun, politika faizlerinin yaklaşık 4 katından fazla oranda seyredişi, bankaların kredi arzındaki iştahsızlığını anlatıyor.

FİNANSMAN İHTİYACI FAZLA, KAYNAK AZ

Geri ödemedeki ve kredi kullandırmadaki bazı olumsuzluklara rağmen krediye ihtiyaç duyan KOBİ bankaya başvurduğunda, bankanın limit sorunu ile karşılaşıyor. KGF’den yanıt alınamadığı söyleniyor. Sınırlı sayıda ve miktarda kredi kullandırılabileceği ifade ediliyor.

Açıklanan paketin tutarı, piyasa şartlarına göre düşük kaldı. Yani kaynak az, ama firmaların ihtiyacı fazla.

35 BANKANIN 9.646 ŞUBESİ VAR

Türkiye genelinde 35 mevduat bankasının 9.646 şubesi bulunuyor. Toplamdaki 60 milyar destek şubelere dağıtıldığında bir şubeye ortalama 6 milyon düşüyor. Dolayısıyla binlerve müşterisi bulunan şube, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar müşteriye cevap verebiliyor.

Artan maliyetler ve Mart 2022 dönemi için açıklanan %61,14 yıllık enflasyon rakamı iş dünyasının sermayesini eriterek yok olma seviyesine getirdi.

Piyasanın bu dönemde daha fazla finansman desteğine ihtiyacı var. KGF destekli kredi paketinin tutarı ciddi biçimde artırılarak şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor.” (Haber Merkezi)