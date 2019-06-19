KOBİ’lere “ivme finansman paketi”

Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerinin görüşülüp kabul edilmesinden sonra, Halkbank Çorum Bölge Koordinatörlüğü’nden toplantıya katılan Halkbank Çorum Bölge Müdürü Erdoğan Özdemir ve Bölge Kredi Tahsis ve Bölge Pazarlama Müdürleri yeni açıklanan KOBİ’lere yönelik “İvme Finansman Paketi” hakkında Meclis üyelerine bilgi verdiler.

Gerçekleştirilen sunumda; İvme Finansman Paketi’nin, ülkemizde ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulduğu belirtilerek; bu paket kapsamında yeni ve kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımcılara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilebileceği ifade edildi.

Halkbank yetkilileri ayrıca; geniş bir sektöre yönelik olarak işletme finansmanı ve yatırım finansmanı şeklinde iki kategoride kredi sağlanacağını, kredilerin DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) ve Enflasyon Endeksli olarak 2 ile 10 yıl arası vadelerle kullandırılacağını belirttiler.

Meclis üyeleri’nin sorularını cevaplamasının ardından Meclis Toplantısı sona erdi.

(Haber Merkezi)