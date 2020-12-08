KOBİ ZİRVESİ BUGÜN

Kısa adı TOSYÖV olan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın geleneksel “KOBİ” zirvelerinin 16’ncısı, bugün saat 09.30’da online olarak başlayacak ve TOSYÖV Vakfı Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. “Pandemi Süreci ve İhracat” konulu zirve, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KOSGEB’in katımıyla gerçekleştiriliyor.

Zirvenin açılış konuşmalarını, TOSYÖV Başkanı Nesih Kuleyin, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, KOSGEB Başkanı Prof.Dr. Cevahir Uzkurt, TİM Başkanı İsmail Gülle,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yapmaları bekleniyor.

Bugünkü ilk oturumun konusu “Pandeminin Ekonomiye Etkileri” olacak. “kOBİ’lere Sağlanan İhracat Destekleri” konulu oturumun ardından, “Makine İmalat Sektörü” oturumuna, Çorum’dan Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala da konuşmacı olarak katılacak. Bugünün son oturumunun konusu ise “Ambalaj ve Plastik Sektörü”.