“KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi” toplantısı düzenlendi

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, iş insanları ve uzmanların katılımıyla yeşil dönüşümün gerçekleşmesinde Anadolu'nun gücüne dikkat çekilerek iş dünyası için önemi ve kurumların Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamındaki dönüşüme adaptasyonu ele alındı.

ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da düzenlenmesinin kente değer katacağını söyledi.

İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalması gibi dünyayı ilgilendiren tüm sorunların dert edinilmesi gerektiğini vurgulayan Uğurlu, yerli, kurumsal, sivil aktörlerle her türlü yapıcı iş birliğinin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Artık farkındalıktan uygulamaya geçilmesi gerektiğini dile getiren Uğurlu, "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi çerçevesinde verimlilik artışı yaratacak politikaları hayata geçirmeliyiz. Ben değil, biz olmayı ilke edinmeliyiz." dedi.

Derneklerinin Samsun, Amasya, Çorum, Tokat illerinin kalkınması için çeşitli çalışmalar yaptığına işaret eden Uğurlu, "Önceliğimiz KOBİ'lerimizin katma değerli üretim, pazarlama, markalaşma çabalarına destek olmak. Çünkü bunlar sanayide sürdürülebilir üretim ve dünya piyasalarında rekabet gücü elde etmek için çok önemli. Öte yandan çeşitli eğitimlerle bölgemizin tarım, yenilenebilir enerji, turizm gibi alanlarda gelişmesini sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü ise tüm dünyada yeni bir ekonomik dönüşüm yaşandığını, bu dönüşümle ham maddeden iş süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye uzanan "insan-çevre" odaklı yeşil ve dijital bir ekosistemin kurallarının yazıldığını anlattı.

Programda Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci ve KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel de sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Ünlü'nün moderatörlüğünde TÜRKONFED Akademik Danışmanı Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu ve Altensis kurucu ortağı Serkan Emin'in katılımıyla "Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji" başlıklı panel düzenlendi. (AA)

