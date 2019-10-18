“KOBİ Hastanesi kurulacak”

Üniversite’nin sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda giderilebilir sıkıntıları olan kimi küçük ve orta ölçekli işletmenin sorunlarının çözümü için destek görmezse kapanabildiğine dikkat çeken Öztürk, bu tür işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmak üzere arayışa girdiklerini söyledi.

Öztürk, “Hocalarımızın teklifiyle Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 'KOBİ Hastanesi' kuracağız. Burada küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını alanında uzman akademisyenlerimizin rehberliğinde gidermeyi hedefliyoruz” dedi.

“KOBİ Hastanesi” projesinin protokolünün kısa süre içerisinde imzalanacağını vurgulayan Öztürk, “KOBİ Hastanesinde tıpkı normal hastanelerde olduğu gibi hasta-doktor mahremiyeti olacak. Burada firmaların bilgileri korunacak ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacak. Bunun için firma yetkilileri ve uzmanlarımız arasında mahremiyet sözleşmesi imzalanacak. Bu şartlarda onların sorunlarını çözecek bir ortam oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

KOBİ'lere birçok alanda hizmet vereceklerini belirten Öztürk, “Finansal araçları kullanmayı bilmeyen veya herhangi bir hukuki süreçle ilgili tıkanma yaşayan firmalara destek olacağız. Firmalara kamu teşviklerinden nasıl yararlanabileceği, nasıl proje yazabileceği konularında hizmet vereceğiz. Akademisyenlerimiz bu gibi konularda küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin sıkıntılarını çözecek ya da çözüme yardımcı olacak mekanizmayı kuracak. Burada kliniklerdeki gibi bire bir tedavi uygulanacak. Bu gibi destekler olmadığı için kapanmak durumunda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamayı hedefliyoruz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)