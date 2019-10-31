“KOBİ Hastanesi” için ilk adım

Görüşmede; işletmelerin yeni pazarlara açılması, kurumsallaşması, maliyetlerin kontrol altına alması, kârlılığın arttırılması, yeni finansal araçlara ulaşması, markalaşması, halka açılması, üretimde farklılaşması, patente başvurması, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda sorularına bilimsel ve uygulamalı çözüm üretmek amacıyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde KOBİ Hastanesi projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili istişarelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)