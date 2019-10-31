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“KOBİ Hastanesi” için ilk adım

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek, kurulması planlanan “KOBİ Hastanesi” konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ziyarette, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca ve Başkan Yardımcısı Şule Bilge de yer aldı.

“KOBİ Hastanesi” için ilk adım

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek, kurulması planlanan “KOBİ Hastanesi” konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ziyarette, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca ve Başkan Yardımcısı Şule Bilge de yer aldı.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:12
“KOBİ Hastanesi” için ilk adım

Görüşmede; işletmelerin yeni pazarlara açılması, kurumsallaşması, maliyetlerin kontrol altına alması, kârlılığın arttırılması, yeni finansal araçlara ulaşması, markalaşması, halka açılması, üretimde farklılaşması, patente başvurması, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda sorularına bilimsel ve uygulamalı çözüm üretmek amacıyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde KOBİ Hastanesi projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili istişarelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)

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