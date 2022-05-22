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“KOAH hastalarının ancak % 10’u hastalığının farkında”

Çorum Özel Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şengül Uysal, Türkiye'de 3-5 milyon arasında KOAH hastasının bulunduğunu, ancak bunların sadece 300-500 bininin hastalığın farkında olduğunu söyledi.

Güncel 22.05.2022, 18:56 22.05.2022, 18:56
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“KOAH hastalarının ancak % 10’u hastalığının farkında”

KOAH’ın dünyada yaklaşık 50 milyon insanı etkilediğini ve her yıl 3 milyon kişinin bu hastalıktan öldüğünü belirten Dr. Uysal, yine bu hastalığın dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada olduğunu da vurguladı.
ÇAĞIN SİNSİ HASTALIĞI KOAH!
Çorum Özel Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şengül UYSAL son dönemlerde adından sıkça söz ettiren KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) konusunda bilgiler verdi.
KOAH hakkında konuşan Uzm. Dr. UYSAL şunları söyledi: Türkiye'de 3-5 milyon arasında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastasının bulunduğunu ve bunların sadece 300-500 bininin kendisinde hastalık olduğunu bildiğini belirterek, "Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir" dedi.
KOAH'la ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. UYSAL,  KOAH hastalığının, dünyada 4. ölüm nedeni olmasına karşın, kamuoyu ve hekimler tarafından yeterince bilinmeyen, yeterince teşhis edilemeyen ve genellikle yanlış tedavi edilen bir hastalık olduğunu belirtti.
KOAH’ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı); zararlı gaz ve partiküllere karşı havayolu ve akciğerin artmış kronik inflamatuvar yanıtı ile ilişkili ve genellikle, ilerleyici özellikteki, kalıcı hava akımı kısıtlanması ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Şengül UYSAL, "KOAH oluşumunda en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, ev içi hava kirliliği (özellikle evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan duman) çeşitli gaz ve tozlara çevresel veya mesleki maruziyettir. Bu hastalık çok önemli bir sağlık sorunu olmasına rağmen ne yazık ki kamuoyu tarafından yeterince iyi tanınmamaktadır" diye konuştu.
Alevlenmelerin ve komorbiditelerin şiddetine daha da katkıda bulunan hastalığın en sık görülen semptomları ise nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma olarak bilindiğini anlatan Uzm. Dr. UYSAL, şunları kaydetti:
"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, KOAH tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insanı etkilemekte ve her yıl 3 milyon kişi bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü 2030'da KOAH'ın tüm dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada olacağını öngörmektedir. Ek olarak, son çalışmalar dünyada KOAH'lı hastaların ancak yüzde 25-50'sinin tanı aldığını göstermiştir. 
Türkiye verilerine göre, ülkemizdeki en önemli ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada olan KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 20 oranındadır."
Türkiye’de 40 yaşını geçmiş, her 5 kişiden birinde KOAH olduğunu belirten UYSAL, şöyle devam etti;
"Türkiye’de 10 KOAH hastasının biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiş, bu demek oluyor ki ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. Oysa basit ve ağrısız bir test olan 'Solunum Fonksiyon Testi (nefes ölçüm testi)' ile kişinin KOAH olup olmadığı kolayca saptanabilmektedir."
KOAH'ın erken tanısının, önemli olduğunu söyleyen, Çorum Özel Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şengül UYSAL " 40 yaş üstü, sigara içmekte olan veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde, kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp ‘Solunum Fonksiyon Testi' yaptırması gerekir" şeklinde konuştu.
 

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