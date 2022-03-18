KNT Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kent’i ziyaret

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Çorum’un tanınmış iş insanlarından Kenan Sabuncu ile birlikte, Ankara yolunda ambalaj kâğıdı üretimi yapan KNT Kâğıt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kent’i makamında ziyaret etti.

Yolyapar, Gaziantep kökenli sanayici Orhan Kent’le, iş dünyası ve ekonomi üzerine sohbet etti. (Haber Merkezi)

