Klima bakımında korsan servis uyarısı

Yaz aylarına girmeden önce kliması olan vatandaşların klimalarının bakımını mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Oda Başkanı Bozkurt, korsan servislere karşı da vatandaşları uyardı.

Klima ve kombi kullanan vatandaşların her yıl düzenli olarak cihaz bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Erol Bozkurt, “İlkbahar aylarına geldik. Artık klimaların temizliğinin yapılması gerekiyor. Ayrıca kombilerin sadece kışın değil aslında yaz bakımının da yapılması gerekir. Böylece cihazların daha uzun süre kullanılması sağlanıyor, hem de fatura da düşük maliyetle çok verim alınması mümkün oluyor” dedi.

Bilinçli bir klima kullanıcısının serin ve güvenli bir yaz geçirmek için sıcaklar başlamadan önce yıllık rutin klima bakımının yaptırması gerektiğine değinen Bozkurt, “Bunu yaptırırken son zamanlarda yaşanan olaylara dikkat etsinler. Tarafımıza gelen ihbarlardan klima ve kombi bakımları için Çorum dışından telefonla vatandaşlarımızı arayıp, ‘kombinizi ve klimalarınızı temizlemek için geleceğiz’ diye arayanlar oluyormuş, vatandaşlarımız sakın bu gibi telefonlara itibar etmesinler. Vatandaşlarımız hem yetkili servislerden hem de Çorum esnaflarından bildik, tanıdık olanlardan bu hizmeti alsınlar. Dışarıdan gelenlere itibar edip de mağduriyet yaşamasınlar” diye konuştu.

Klima bakımının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Erol Bozkurt, “Klimalara periyodik olarak yılda bir kez bakım yapılmalıdır. Alacağınız klima hizmeti, klima ve kombi bakımı, yedek parça kontrolü ve klima temizliğini içerir. Performans ölçülür, tamir edilir ve gerekiyorsa parçalar değiştirilir. Yedek parça kullanımında orijinallik önemlidir. Baştan sona tüm teknik, temizlik ve emniyet konularında bakımın tam olması gerekmektedir” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)