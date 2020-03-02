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KKSM’li kursiyerler “çiğdem aşı” pişirdi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri çok farklı bir etkinliğe imza attı. Kadınlar, bu kez çiğdem gezdirme ve çiğdem aşı pişirme etkinliğiyle Türkler’in yüzyıllık bir geleneğini canlandırdı.

KKSM’li kursiyerler “çiğdem aşı” pişirdi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri çok farklı bir etkinliğe imza attı. Kadınlar, bu kez çiğdem gezdirme ve çiğdem aşı pişirme etkinliğiyle Türkler’in yüzyıllık bir geleneğini canlandırdı.

02 Mart 2020 Pazartesi 00:24
KKSM’li kursiyerler “çiğdem aşı” pişirdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat ve Lemzi Çöplü’nün eşi Seher Çöplü’nün de katıldığı etkinlikte pişirilen çiğdem aşı sonrasında hep birlikte afiyetle yendi.

Çiğdem gezdirme ve çiğdem aşı pişirme geleneğinin Orta Asya’dan beri baharın dirilişi ve tazelenme anlamına geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, çocukken çiğdem gezdirme geleneğinin daha yaygın olduğunu belirterek bu geleneğin öğretilmesi ve yaşatılması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin arasında dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğine de vurgu yapan Feyza Aşgın, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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