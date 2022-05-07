KKSM’den Hıdrellez kutlaması

Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan etkinlikte kadınlar arasında yapılan geleneksel hıdrellez eğlenceleri yaşatıldı. Kursiyerler ve hocaların kursta yaptıkları Hedik ve evlerden getirdikleri çeşitli yiyecekleri ikram edildi, Bulgar Türklerinin geleneği olan Hıdrellez’de genç kızlar arasında mani okunması etkinliği gerçekleştirildi. Genç kızlar bir eşyasını küpün içerisine attı, ardından rastgele çekilen eşya ile mani okundu. Sandalye kapmaca, limon yeme, tekerleme ve bilmece sorma yarışmaları yapıldı. Kazanlara Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri kurslarında yapılan el işçiliği hediyelerden verildi.

Çorum Belediyesi KKSM hocaları ve kursiyerleri tarafından yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Eşi Feyza Aşgın da katıldı. Baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden Feyza Aşgın, “Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimiz kursiyer ve hocaları tarafından organize edilen etkinlik çok renkli ve çok güzel geçti. Evlerde ve kurslarda hazırlanan birbirinden güzel yiyecekler birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir şekilde ikram edildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ” dedi.



